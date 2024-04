LIVE – Milan-Inter, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 15:00 di oggi, domenica 21 aprile, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della partita che può consegnargli il primo Scudetto in carriera. E non è una gara qualunque: il derby contro il Milan, in programma lunedì alle 20:45 in un San Siro delle grandi occasioni e con il tifo rossonero in prevalenza. C’è grande attesa per le parole del tecnico nerazzurro, che in questa stagione ha parlato poco, intervenendo in conferenza stampa quasi prevalentemente alla vigilia delle gare europee (dove c’è l’obbligo imposto dalla Uefa).

Ora però l’occasione è speciale e Inzaghi rompe il silenzio. Sul futuro ha già assicurato di voler restare, ma i temi rimangono tanti: la formazione, il mercato e ovviamente le emozioni del primo Scudetto, sempre più vicino. L’aritmetica può arrivare domani. Sportface.it vi farà vivere le emozioni della vigilia con una diretta testuale a partire dalle 15:00.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5