Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Milan Futuro-Gubbio, match valido per la diciottesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. I rossoneri non vincono da fine ottobre e la classifica è impietosa: terzultima posizione con 13 punti, solo uno in più del Legnago ultimo. Anche gli eugubini però non se la passano benissimo, con 6 sconfitte nelle ultime otto partite che li hanno fatti precipitare nella parte bassa della classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA

Milan Futuro-Gubbio: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 12.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.