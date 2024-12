Il programma, l’orario e come vedere in diretta Napoli-Reggio Emilia, sfida valida per la 10^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Nuovo appuntamento casalingo per la formazione di coach Valli che, dopo aver tenuto testa per gran parte della partita contro la capolista Trento, va ancora alla caccia del primo successo stagionale. Di fronte una squadra in salute, reduce da tre vittorie consecutive in campionato, nonostante in settimana sia arrivato un KO in Champions League. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 8 dicembre sul parquet della Fruit Village Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Napoli-Reggio Emilia, valida per la Serie A 2024/2025 di basket.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

COME VEDERE LA SERIE A IN DIRETTA

IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.