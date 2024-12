Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Tottenham e Chelsea, gara valida per la 15esima giornata della Premier League 2024/25. Dopo la deludente sconfitta sul campo del Bournemouth, gli Spurs tornano in campo per il derby di Londra contro la squadra di Enzo Maresca, che sta facendo faville tanto che occupa il secondo posto. Secondo i bookmakers saranno proprio i Blues a scendere in campo con i favori del pronostico, ma nel complesso si preannuncia un derby molto combattuto. La sfida è in programma oggi, domenica 8 dicembre, alle ore 17.30, con diretta su Sky Sport e streaming su Sky Go e NOW.