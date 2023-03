Milan-Atletico Madrid oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti Youth League 2022/2023

Milan-Atletico Madrid sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming dei quarti di finale della Youth League 2022/2023. Al Puma House of Football i rossoneri di Ignazio Abate sfidano i colchoneros di Fernando Torres, vecchia conoscenza da queste parti. In palio c’è la semifinale della competizione dedicata alle U19 europee. Appuntamento alle ore 16 di martedì 14 marzo, diretta tv su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go e anche su Now.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE