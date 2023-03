LIVE – Milan-Atletico Madrid, quarti Youth League 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Milan-Atletico Madrid, match valido per i quarti di finale della Youth League 2022/2023. Al Puma House of Football tutto pronto per seguire questa sfida secca a eliminazione diretta che mette di fronte i rossoneri e i colchoneros, allenate da ex compagni quali Ignazio Abate e Fernando Torres. Si cerca il pass per le semifinali di Nyon, appuntamento alle ore 16 di martedì 14 marzo. Chi vincerà?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

DOVE SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Milan-Atletico Madrid ore 16