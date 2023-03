Real Madrid-Liverpool, Ancelotti: “Non bisogna fare calcoli. Hazard ha detto la verità, non parliamo molto”

“Semplicemente non dobbiamo fare calcoli, bisogna giocare la partita con la massima intensità con l’obiettivo di vincerla”. Carlo Ancelotti non vuole cali di concentrazione nella gara di ritorno di Champions League che il suo Real Madrid affronterà contro il Liverpool dopo il successo per 5-2 ad Anfield.

“All’andata abbiamo fatto molto bene la fase offensiva, ma anche domani ci aspetta una partita aperta dove dovremo ripeterci e giocare il nostro miglior calcio”, ha proseguito il tecnico, che non ha voluto dire troppo sulla formazione: “E’ una domanda trappola e io vi dico che domani esperienza ed energie saranno componenti importanti nel match di domani”.

Il tecnico italiano poi ha parlato di Eden Hazard: “Eden ha detto la verità, non parliamo molto, ma c’è rispetto tra di noi e se non gioca è soltanto perché c’è grande concorrenza. C’è uno come Vinicius che sta facendo molto bene. E’ un ragazzo concentrato sul campo, è sulla strada per scrivere la storia del Real, così come hanno fatto negli anni passati giocatori come Casemiro, Kroos o Modric”.

In conferenza stampa anche l’ex Roma e Chelsea, Antonio Rudiger che si definisce “orgoglioso di giocare nel Real, è un onore per me. Vista la storia che ha questo club non è facile vestire questa maglia, ci sono grandi pressioni, ma con il tempo impari a gestirle”, dice il difensore tedesco, che poi prosegue parlando della sfida di domani: “Dovremo giocare meglio di come abbiamo fatto ad Anfield dove abbiamo iniziato sotto tono, non deve succedere. Quella di Klopp è una buona squadra, molto abile nella fase offensiva come dimostrano i 7 gol allo United”.