Sci di fondo, sprint Coppa del Mondo Drammen 2023 oggi in tv: orario e streaming

Il programma, con l’orario e la diretta streaming della sprint maschile e femminile di Drammen, tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Si è ormai giusti alla fine di questa stagione, con la Cdm che fa tappa in Norvegia con una sola gara sprint prima del trasferimento in Svezia nel weekend. Appuntamento oggi, martedì 14 marzo, alle ore 11.30 con le qualificazioni, mentre le finali sono in programma alle ore 14.

Diretta tv – Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

