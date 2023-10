Messina-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Giugliano, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine giallorossa, dopo un buon avvio di stagione, si ritrova in zona playout ed ha bisogno di incamerare dei punti per provare a tirarsene fuori. La formazione ospite attualmente ha due punti in più dei siciliani e spera di incrementare il margine sulla zona rossa della graduatoria La partita andrà in scena nella giornata di domenica 15 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

