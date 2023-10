Cesena-Sestri Levante oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Sestri Levante, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il match mette difronte seconda e penultima della classe, ma occhio alle sorprese. Certamente il Cesena vorrebbe approfittare del difficile impegno della Torres contro il Perugia per mangiare qualche punto alla capolista, ma il Sestri cercherà di rendere la vita difficile ai bianconeri. Si parte alle 18.30 con il match che sarà visibile su SKY SPORT (CANALE 252) e su NOW TV.