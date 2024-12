Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Messina-Foggia, match valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Sfida importante in ottica salvezza, con i siciliani che occupano la diciassettesima posizione con 16 punti, due in meno dei pugliesi, attualmente fuori dalla zona play-out. Si prevede equilibrio e una gara sporca, in cui potrebbero essere i dettagli a fare la differenza da una parte o dall’altra.

Messina-Foggia: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.