Federico Pellegrino a podio nella sprint di Lillehammer (Norvegia), valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo maschile. L’azzurro chiude al terzo posto in 2:34.21 appena dietro il norvegese Even Northug (2:33.86). Domina, come da pronostico, il padrone di casa Johannes Klaebo (2:32.64). Norvegia che ne piazza ben quattro su sei in finale. È quarto Matz William Jenssen (+2.19), mentre è sesto, e ultimo in finale, Aleksander Elde Holmboe (+4.73). Quinto il francese Lucas Chanavat a 2.96 da Klaebo. Fuori ai quarti di finale l’altro italiano Michael Hellweger.