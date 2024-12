La diretta testuale di Messina-Foggia, incontro valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Sfida importante in ottica salvezza, con i siciliani che occupano la diciassettesima posizione con 16 punti, due in meno dei pugliesi, attualmente fuori dalla zona play-out. Si prevede equilibrio e una gara sporca, in cui potrebbero essere i dettagli a fare la differenza da una parte o dall’altra. L’incontro è in programma nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 17.30, e Sportface.it seguirà l’incontro in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

MESSINA-FOGGIA 0-3 (26′ e 67′ Mazzocco, 92′ Emmausso)

FINE SECONDO TEMPO 0-3

90’+2 – GOL FOGGIA. Emmausso chiude i conti con un tiro dall’interno dell’area.

88′ – Emmausso fa tutto da solo, ma la sua conclusione è poi facile preda di Krapikas.

67′ – GOL FOGGIA. Triangolo Emmausso-Zunno, con quest’ultimo che anticipa Krapikas mettendo in mezzo per Mazzocco, il quale appoggia in rete la doppietta personale.

54′ – Krapikas risponde in maniera ottima su Tascone, poi “tagliafuori” di Manetta su Emmausso per permettere al proprio portiere di bloccare il pallone.

51′ – Ancora Mazzocco protagonista, stavolta di destro: tiro a giro fuori di pochissimo.

46′ – Si riparte.

FINE PRIMO TEMPO 0-1

45’+1 – L’azione del Foggia si sviluppa sulla sinistra, poi palla al centro e sponda per Gargiulo, il cui tiro di collo esterno esce di molto.

45′ – Due minuti di recupero.

45′ – Ultima parte di primo tempo senza particolari emozioni.

33′ – Occasione Messina! Pierina chiude bene sul diagonale di Petrungaro e subito dopo sulla gran botta di Petrucci in controbalzo.

31′ – Il Foggia sfiora il raddoppio: cross da punizione sulla trequarti, colpo di testa ancora di Mazzocco e stavolta Krapikas compie una gran parata.

26′ – GOL FOGGIA. Al primo tiro in porta, ospiti in vantaggio con il mancino di Mazzocco: un diagonale dal limite che rimbalza e beffa Krapikas, decisamente imperfetto nell’occasione.

20′ – Perina esce con i pugni su un cross del Messina, poi Petrungaro viene chiuso all’ultimo da un difensore.

18′ – Il Messina sfiora la rete con Frisenna, la cui soluzione dalla distanza sfiora il palo alla sinistra di Perina.

15′ – Ancora Petrungaro cerca la rete dalla distanza: stavolta tiro decisamente più pericoloso, ma ancora fuori dallo specchio della porta.

11′ – Buona azione in verticale del Messina, ma poi Anatriello sbaglia la scelta del passaggio.

6′ – Petrungaro si libera per il tiro, fuori misura.

1′ – Inizia la partita.

17:25 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Messina-Foggia, al via tra pochissimi minuti.