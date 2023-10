Messina-Casertana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Casertana, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo alcuni risultati altalenanti, sperano di tornare al successo davanti ai propri tifosi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. La formazione ospite, dal suo canto, ha bisogno di mettere punti in cascina conquistando una vittoria pesante in trasferta su un campo complicato. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 11ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

