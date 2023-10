Pineto-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pineto-Pescara, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. E’ derby abruzzese tra le due squadre che, in questa stagione, hanno obiettivi completamente opposti. I padroni di casa puntano alla salvezza dopo la storica promozione in Serie C, mentre i ragazzi di Zednek Zeman hanno intenzione di lottare fino alla fine per arrivare in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 11ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA