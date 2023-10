Sport in tv oggi mercoledì 11 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di mercoledì 11 ottobre 2023. Tennis ancora protagonista con i tre tornei WTA che hanno preso il via in questo inizio di settimana, ma soprattutto con il Masters 1000 di Shanghai che inizia ad entrare nel vivo. Basket in scena con l’Eurocup, Beach Volley con i Mondiali e il calcio che metta in scena la Serie C, con diversi recuperi.