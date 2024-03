Italia-Estonia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali curling femminile 2024

Tutto pronto per Italia-Estonia, partita della seconda sessione del round robin degli Mondiali di curling femminile 2024, in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia, in Canada. Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (Marta Lo Deserto riserva), reduci dallo splendido argento ai Campionati Europei di pochi mesi fa, vanno subito a caccia della vittoria per iniziare l’avventura iridata nel migliore dei modi.

Le azzurre allenate da Violetta Caldart esordiscono affrontando la formazione estone della skipper Liisa Turmann, accompagnata da Heili Grossmann, Kerli Laidsalu ed Erika Tuvike. Per l’Estonia si tratta della seconda partecipazione ad un Campionato Mondiale, dopo quella disputata nel 2021. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 23.00 italiane (le 19.00 locali) di sabato 16 marzo al Centre 200 di Sydney, Nuova Scozia, sull’Isola di Capo Bretone (Canada). Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Estonia della rassegna continentale 2023 di curling femminile, che qualifica anche per i prossimi Mondiali.

STREAMING E TV – La partita Italia-Estonia dei Mondiali di curling femminile 2024 è visibile in diretta streaming gratuitamente sulla piattaforma The Curling Channel, previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.