Medvedev-Jarry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Daniil Medvedev sfiderà Nicolas Jarry nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Prosegue il cammino del campione uscente del torneo, reduce anche dalla finale giocata e persa contro Alcaraz dieci giorni fa a Indian Wells. Il russo punta a una semifinale contro Jannik Sinner, desideroso di prendersi la rivincita dopo le sconfitte degli ultimi mesi. Ma prima c’è un ultimo ostacolo per entrambi: l’azzurro partirà favorito contro un Machac in gran forma, ma anche per Medvedev non sarà facile contro Jarry, supportato dai tanti sudamericani a Miami. Il cileno, che al primo turno era stato quasi eliminato da Draper, ha poi sconfitto anche Seyboth Wild e Ruud per arrivare ai quarti. C’è un solo precedente, giocato nel lontano 2019 e vinto da Medvedev sul rosso di Barcellona.

SEGUI LA DIRETTA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI