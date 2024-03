Masters 1000 Miami 2024, Sinner non perdona: batte Machac in due set e vola in semifinale

Jannik Sinner non perdona. Il numero tre del mondo batte il ceco Thomas Machac 6-4 6-2 e vola in semifinale al Masters 1000 di Miami (Florida, cemento outdoor) siglando la ventesima vittoria in ventuno partite giocate in questo splendido inizio di 2024. L’azzurro non ha giocato una partita pulita, ma proprio per questo la vittoria in due set e senza faticare più del dovuto è ancora più preziosa: un’ora e trentadue minuti di match nel quale Machac ha provato a rimanere attaccato con le unghie e con i denti, ma si è dovuto arrendere. In semifinale, venerdì, Sinner affronterà il vincente del match che vede opposti Daniil Medvedev e Nicolas Jarry. Nel caso in cui a vincere sarebbe il russo, ci sarebbe la riedizione della finale dell’anno scorso anno, vinta in due set da Medvedev.

PRIMO SET – L’inizio di partita sembra promettente per l’azzurro che brekka subito in apertura il suo avversario, ma nel game successivo si incarta e complice qualche errore di troppo perde anche lui la battuta. Machac è aggressivo, le sue traiettorie piatte sembrano dare fastidio a Sinner che non riesce ad entrare bene in partita. Nel quinto game, nonostante un punto meraviglioso di Jannik, Machac annulla due palle break e sale sul 3-2. Il break però è solo rinviato di qualche minuto: Machac commette due errori di imprecisione e l’azzurro ne approfitta. Sinner a questo punto prima tiene ai vantaggi e poi in scioltezza e chiude un primo set molto laborioso, ma solido, con lo score di 6-4.

SECONDO SET – Machac rischia subito nel primo game, ma in qualche modo riesce a risorgere da un 15-40 molto pericoloso. In ogni caso i colpi di Sinner adesso vanno di più, l’azzurro si è sciolto e sembra poter comandare gli scambi senza particolari problemi. Il break arriva nel terzo game e di fatto taglia le gambe al ceco che non riesce a ritrovare più il bandolo della matassa. Dall’altra parte della rete Sinner comanda e disegna alcuni vincenti da urlo e in pochi minuti si ritrova avanti 5-1. Il traguardo è vicino, Machac torna a muovere il punteggio, ma ormai è troppo tardi: con autorità Sinner chiude i giochi e vola in semifinale.