Miami Open 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 28 marzo

Il programma e gli orari di giovedì 28 marzo per quanto riguarda il torneo combined di Miami. Si chiudono i quarti di finale del tabellone maschile, ma allo stesso tempo è anche la giornata dedicata alle due semifinali del torneo femminile in quel di Miami Gardens. Il programma sarà aperto da Zverev e dal sorprendente Marozsan, mentre Alcaraz giocherà ancora in sessione serale contro Dimitrov.

PROGRAMMA GIOVEDI 28 MARZO

STADIUM

Ore 18:00 – (4) Zverev vs Marozsan

Non prima delle 20:00 – (4) Rybakina vs (27) Azarenka

Non prima delle 00:00 – (1) Alcaraz vs (11) Dimitrov

Non prima dell’01:30 – Collins vs Alexandrova o Pegula