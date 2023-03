Mattia Faraoni vs Luis Morais stasera in tv: programma, orario e streaming

Grande attesa per rivedere all’opera Mattia Faraoni che è chiamato a difendere il titolo Mondiale ISKA (95kg) contro Luis Morais nella cornice del casinò di Campione d’Italia. La main card inizierà alle 20:00, ma per l’incontro del romano bisognerà aspettare intorno alle 22:00. Potrete seguire l’intero evento in diretta esclusiva su Dazn, con telecronaca di Giacomo Brunelli e Carlo Di Blasi. Sportface.it vi terrà invece compagnia con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale. Anche l’intera main card è imperdibile: Lorenzo Di Vara affronta Josh Hill, detentore della cintura mondiale Iska di Muay Thai (-70 chili). Occhi puntati anche su Jordan Valdinocci che cerca la cintura mondiale Iska nel match titolato contro Jahmal Wahib (-67 chili). Poi spazio a Rami Batita che se la vedrà contro il francese Omar Diallo per il titolo europeo Imtf (-81 chili).

SEGUI LA DIRETTA