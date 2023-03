NBA 2022/2023: Denver batte Milwaukee, sconfitti i Jazz di Fontecchio

La partita più attesa della notte NBA 2022/2023 non ha deluso le aspettative. Si tratta ovviamente di Denver Nuggets-Milwaukee Bucks, in cui si affrontavano due dei migliori cestisti del pianeta. Da un lato Nikola Jokic, che a suon di triple doppie ha trascinato la franchigia in vetta alla Western Conference; dall’altro Giannis Antetokounmpo, anche lui principale fautore del primo posto dei suoi a Est. I due hanno incantato sul parquet, chiudendo entrambi con 31 punti a referto. La vittoria, però, è andata ai Nuggets, che si sono imposti con il punteggio di 129-106.

Bel successo per i Phoenix Suns, ancora orfani di Kevin Durant, che piegano Philadelphia per 125-105 e restano in orbita playoff. Tornano alla vittoria invece i Brooklyn Nets, che dopo ben 5 ko consecutivi travolgono i Miami Heat con un sonoro 129-100. Al tappeto gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, capace di realizzare appena 5 punti in 28 minuti in campo contro i Sacramento Kings. Infine, vittorie per i New Orleans Pelicans sui Los Angeles Clippers e per gli Atlanta Hawks sugli Indiana Pacers.