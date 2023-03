Wta Miami 2023: Trevisan da impazzire, rimonta Liu e vola agli ottavi

Una straordinaria Martina Trevisan si è qualificata per gli ottavi di finale del Wta 1000 di Miami 2023. Capolavoro dell’azzurra, che nonostante non abbia un particolare feeling col veloce è riuscita ad approfittare di uno spicchio di tabellone orfano di Iga Swiatek e far valere il suo status di testa di serie. Dopo il successo ai danni di Hibino, Trevisan si è ripetuta al terzo turno contro la beniamina di casa Claire Liu, sconfitta con il punteggio di 4-6 7-5 6-4. Incredibile rimonta portata a termine dalla giocatrice toscana, che dopo ben 3h18′ di gioco ha finalmente potuto alzare le braccia al cielo e festeggiare un merito accesso agli ottavi. Sulla sua strada troverà ora le lettone Jelena Ostapenko, sulla carta molto più forte. Sognare però non costa nulla.

