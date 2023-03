LIVE – Mattia Faraoni vs Luis Morais, Kickboxing (DIRETTA)

Mattia Faraoni difenderà il titolo Mondiale ISKA (95kg) contro Luis Morais sul ring del casinò di Campione d’Italia. La main card inizierà alle 20:00, ma per il combattimento principale, che vedrà sul ring il romano, bisognerà aspettare intorno alle 22:00. Un evento imperdibile, con protagonista uno dei fighter più in luce del panorama italiano. Dopo la vittoria su Joyner, Faraoni cerca un altro grande successo per alzare ancora di più l’asticella.

DOVE VEDERE IL COMBATTIMENTO

