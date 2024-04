Calendario Coppa del Mondo Sofia 2024 ginnastica ritmica: programma, orari e diretta tv

Tutto pronto per la tappa di Sofia della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica, in programma all’Arena Sofia tra venerdì 12 e domenica 14 aprile: ecco, di seguito, il calendario e le informazioni per seguire le gare in diretta. Dopo l’esordio ad Atene il massimo circuito mondiale fa tappa in Bulgaria, dove l’Italia proverà a conquistare altre medaglie. In Grecia, infatti, le Farfalle si sono aggiudicate l’oro con i 5 cerchi, l’argento con i 3 nastri e 2 palle ed il bronzo nel concorso generale, a cui si aggiungono le due piazze d’onore di Sofia Raffaeli nelle finali di specialità a cerchio e palla. A Sofia l’Italia torna in pedana con la squadra, composta da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Laura Paris e Daniela Mogurean, e con le individualiste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, fresche vincitrici dello Scudetto con la Ginnastica Fabriano.

STREAMING E TV – Tutte le finali della World Cup di Sofia 2024 di domenica 14 aprile verranno trasmesse in diretta tv su La7d dalle ore 11.30 con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e Marta Pagnini. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma orario dettagliato della tappa di Sofia della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica.

VENERDI’ 12 APRILE

10:30-12:30 Qualificazioni individuali cerchio e palla – Gruppo A

13:00-15:00 Qualificazioni individuali cerchio e palla – Gruppo B

15:20-17:20 Qualificazioni individuali cerchio e palla – Gruppo C

18:00-18:45 Cerimonia di apertura

19:00-19:40 Qualificazioni squadre 5 cerchi – Gruppo A

20:00-20:40 Qualificazioni squadre 5 cerchi – Gruppo A

SABATO 13 APRILE

10:30-12:30 Qualificazioni individuali clavette e nastro – Gruppo B

13:00-15:00 Qualificazioni individuali clavette e nastro – Gruppo C

15:20-17:20 Qualificazioni individuali clavette e nastro – Gruppo A

18:00-18:40 Qualificazioni squadre 3 nastri e 2 palle – Gruppo B

19:00-19:40 Qualificazioni squadre 3 nastri e 2 palle – Gruppo A

19:50 Cerimonie di premiazione All-Around individuale e a squadre

DOMENICA 14 APRILE

12:30-13:05 Finale individuale cerchio

13:10-13:45 Finale individuale palla

13:55-14:35 Finale squadre 5 cerchi

14:40-15:00 Cerimonie di premiazione

15:00-15:35 Finale individuale clavette

15:40-16:15 Finale individuale nastro

16:25-17:05 Finale squadre 3 nastri e 2 palle

17:10-17:30 Cerimonie di premiazione