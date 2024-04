Golf, Augusta Masters 2024: date, programma, orari, diretta tv e streaming

Il programma dell’Augusta Masters 2024, di scena da giovedì 11 a domenica 14 aprile sul percorso dell’Augusta National Golf Club. Uno dei tornei più iconici dell’anno, giunto all’edizione numero 88, vedrà in campo 89 giocatori che avranno come obiettivo quello di lottare per la “green jacket”, la giacca verde che viene consegnata al vincitore. Chi vince inoltre guadagna il diritto a vita a partecipare nelle edizioni future. Difende il titolo lo spagnolo Jon Rahm, uno dei 13 giocatori passati al LIV Golf impegnati ad Augusta. Grande attesa per il numero uno del mondo Scottie Scheffler, ma torna in campo anche Tiger Woods che questo torneo lo ha vinto in cinque occasioni (l’ultima nel 2019). Di seguito tutte le informazioni per seguire il Masters 2024 in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – Il torneo sarà trasmesso in diretta tv sul canale Sky Sport Golf, con gli appassionati che potranno seguire il Masters anche in diretta streaming su Sky Go e Now. Già mercoledì sarà tempo di “Par 3 Contest”, l’esibizione sarà in diretta dalle ore 21:00 italiane. Da giovedì spazio al torneo vero e proprio, dal tardo pomeriggio italiano fino alla notte. Di seguito il programma dettagliato del palinsesto del Masters 2024.

Augusta Masters 2024, il palinsesto tv/streaming su Sky Sport Golf/Sky Go/Now (orari italiani)

Prima giornata, giovedì 11 aprile: dalle 18:00 alle 20:30 e dalle 21:00 all’1:30

Seconda giornata, venerdì 12 aprile: dalle 18:00 alle 20:30 e dalle 21:00 all’1:30

Terza giornata, sabato 13 aprile: dalle 14:00 alle 20:45 e dalle 21:00 all’1:00

Quarta giornata, domenica 14 aprile: dalle 14:30 alle 18:00 e dalle 20:00 all’1:30