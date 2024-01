Marocco-Tanzania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Marocco-Tanzania, match valevole la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. La semifinalista dei Mondiali del 2022 vuole stupire anche nel proprio Continente, andando a caccia del titolo con Achraf Hakimi a guidare la truppa. La Tanzania, dal suo canto, farà di tutto per provare a sorprendere gli avversarie e portare a casa dei punti. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 17 alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO