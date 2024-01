DR Congo-Zambia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di DR Cong-Zambia, match valevole la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. In questa sfida d’esordio le due formazioni proveranno a partire nel miglior modo possibile, in modo tale da conquistare i tre punti e garantirsi un piazzamento di rilievo in ottica qualificazione agli ottavi di finale della rassegna continentale. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 17 alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

