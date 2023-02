Lussemburgo-Italia stasera in tv: orario e diretta streaming qualificazioni Europei 2023 basket femminile

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Lussemburgo-Italia, sfida valida per la quinta giornata del gruppo H delle qualificazioni agli Europei 2023 di basket femminile. La Nazionale guidata da coach Lardo è attesa da questa trasferta che apre l’ultima finestra di questa fase di qualificazione. Una partita che ai fini del passaggio del turno, per le Azzurre, non ha alcun valore, visto che il pass per la fase finale è stato conquistato già lo scorso novembre, quando sono arrivate le due vittorie contro Svizzera e, soprattutto, Slovacchia. Le speranze del Lussemburgo sono invece appesa al lumicino, soprattutto considerando che proprio la Slovacchia sfiderà la debole formazione elvetica, ultima nel raggruppamento. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di giovedì 9 febbraio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Lussemburgo-Italia delle qualificazioni agli Europei femminili di basket.

STREAMING E TV – La partita non sarà visibile in diretta tv su nessuna piattaforma, ma verrà trasmessa in streaming gratuito direttamente nel canale YouTube ufficiale della FIBA, raggiungibile cliccando il seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.