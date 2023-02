Inchiesta Juventus, Santalucia su dichiarazioni Santoriello: “Parole da ridimensionare”

Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), è intervenuto a Radio Sportiva sul caso suscitato dalle parole del pm della procura della Repubblica di Torino che ha indagato più volte sul club bianconero fino alla recente ‘Inchiesta Prisma’. “Capisco che il ministro Abodi abbia recepito male le colorite esternazioni del collega Santoriello, e valuterà approfondimenti davanti agli organi istituzionalmente preposti. Credo che la questione vada fortemente ridimensionata. Si sta montando un caso per una vicenda banale, si tratta di riportare il tutto all’interno di uno scambio di battute tra tifosi”. Poi ha continuato: “Nel video ha preso il sopravvento l’essere tifoso, un gergo che può animare la tifoseria. Posso capire che la sovrapposizione della figura del tifoso e del magistrato possa creare disorientamento e sorpresa, lo capisco, ma a freddo penso si possa convenire che un lessico del genere non abbia niente a che vedere e che non inquini con lo svolgimento della professione”.

Santalucia ha poi concluso: “Santoriello è un pubblico ministero e non è ricusabile perché ha un ruolo di parte, credo non ci sia nessun tipo di interferenza con un’inchiesta che è un lavoro di squadra e non di singolo. La passione calcistica non compromette il lavoro di un intero pool. La vicenda giudiziaria è importante e la ritengo al riparo da ogni interferenza indebita”.