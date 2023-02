LIVE – Lussemburgo-Italia 51-109, qualificazioni Europei 2023 basket femminile RISULTATO IN DIRETTA

La diretta testuale di Lussemburgo-Italia, sfida valida per la quinta giornata del gruppo H delle qualificazioni agli Europei 2023 di basket femminile. La Nazionale guidata da coach Lardo è attesa da questa trasferta che apre l’ultima finestra di questa fase di qualificazione. Una partita che ai fini del passaggio del turno, per le Azzurre, non ha alcun valore, visto che il pass per la fase finale è stato conquistato già lo scorso novembre, quando sono arrivate le due vittorie contro Svizzera e, soprattutto, Slovacchia. Le speranze del Lussemburgo sono invece appesa al lumicino, soprattutto considerando che proprio la Slovacchia sfiderà la debole formazione elvetica, ultima nel raggruppamento. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di giovedì 9 febbraio, con Sportface che vi terrà aggiornati sull’andamento del match.

LUSSEMBURGO-ITALIA 51-109

40′ – Finisce qui la gara. Tra Lussemburgo ed Italia termina 51-109.

38′ – 51-100.

37′ – L’Italia vede quasi quota 100: 50-98.

35′ – Giro di boa, ma in campo c’è solo l’Italia: 48-91.

33′ – 48-81: timeout.

31′ – 48-74: timeout.

30′ – Si chiude qui il terzo quarto ed inizia subito l’ultimo: 43-74.

29′ – Prova a salvare la faccia Lussemburgo: 43-65.

27′ – Momento positivo per Lussemburgo: 39-62.

25′ – Ancora cambi nelle azzurre: 33-62.

23′ – Verona da 3: 31-59.

21′ – Ripartiti, subito Italia con la marcia ingranata: 28-54.

20′ – Intervallo. Le squadre vanno negli spogliatoi sul 25-49.

19′ – Cambi per l’Italia in questo ultimo minuto: 24-49.

17′ – Geniets da 3: 23-42.

15′ – Giro di boa: 20-39.

14′ – Mossong prova a suonare la carica: 17-33.

12′ – Prendono il largo le azzurre con Andre: 13-28.

10′ – Si chiude qui il primo quarto. Italia avanti 13-24.

9′ – Un tiro libero messo dentro da Fassina, l’altro fuori: 13-21.

8′ – Layup di Keys: 11-17.

6′ – Ottima Fassina: 9-13.

4′ – Si infiamma la gara, ma sono ancora le azzurra in vantaggio: 6-9.

2′ – Primo canestro azzurro di Zandalasini: 0-2.

1′ – Partiti. Al via il match tra Lussemburgo ed Italia.