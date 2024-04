Lumezzane-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lumezzane-Padova, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine lombarda si trova in piena lotta per i playoff e vuole portare a termine questo obiettivo, provando a vincere anche contro la seconda forza del torneo. La formazione biancoscudata, dal suo canto, ha ormai come obiettivo quello di cercare la promozione attraverso i playoff e vuole arrivarci nelle migliori condizioni possibili. La squadra padrona di casa, dopo tre sconfitte di fila, è tornata a muovere la classifica con una vittoria e un pareggio e non vuole assolutamente incappare in una nuova sconfitta. Gli ospiti, invece, arrivano da una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate e vogliono vincere anche questo impegno. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 7 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

