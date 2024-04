Ciclismo, Parigi-Roubaix 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming

E’ arrivato oggi il giorno della Parigi-Roubaix 2024, edizione numero 121 dell'”Inferno del Nord”, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli appassionati di ciclismo. La terza Monumento della stagione si deciderà lungo i 260 chilometri da Compiègne al leggendario velodromo di Roubaix, su un percorso che quest’anno prevede la bellezza di 29 settori in pavè per un totale di 55,7 km sulle pietre. Una percentuale di pavè che è la più alta da trent’anni a questa parte. Si preannuncia grandissimo spettacolo, con Mathieu Van der Poel che cercherà in tutti i modi di bissare il successo dello scorso anno e completare una doppietta con il Giro delle Fiandre che manca dal 2013. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire al meglio questo imperdibile appuntamento.

PARIGI-ROUBAIX, LA STORIA: DAGLI ALBORI AI GIORNI D’OGGI

IL PERCORSO DELL’EDIZIONE 2024

START LIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della corsa dal chilometro zero di Compiègne è prevista per le ore 11:25, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo nel velodromo di Roubaix in un orario compreso tra le 17:05 e le 17:35 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la Parigi-Roubaix 2024 in diretta tv integrale su Eurosport già dalle 10:30, mentre la diretta in chiaro sulle reti Rai avrà inizio alle 13:20 su RaiSport e proseguirà dalle 15:00 su RaiDue. Numerose le possibilità di seguire l’Inferno del Nord in diretta streaming, tramite RaiPlay, Sky Go, Discovery+, Dazn e Now. Sportface vi terrà aggiornati con risultati, classifiche, highlights, dichiarazioni e molto altro ancora.