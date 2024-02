Lumezzane-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative all data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lumezzane-Alessandria, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa stanno vivendo un momento di difficoltà e vogliono assolutamente tornare al successo. I piemontesi, dal loro canto, sono ultimi in classifica e hanno bisogno di dare una svolta alla loro stagione per provare ad evitare la retrocessione in Serie D. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 febbraio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

