Recanatese-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Pontedera, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono in caduta libera dopo un avvio spettacolare e ora hanno bisogno di tornare ad alti livelli per uscire dal momento complicato. La compagine toscana, dal suo canto, dopo la sconfitta contro il Perugia, spera di ripartire immediatamente con un successo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA