Carrarese-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Olbia, match del Dei Marmi valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra toscana vuole proseguire la propria caccia al terzo posto in classifica e per questo motivo ha bisogno dei tre punti in casa. La compagine sarda, dal suo canto, è in grande difficoltà e ha un disperato bisogno di vincere per uscire dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 febbraio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

