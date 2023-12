Torino-Udinese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Udinese, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Partita cruciale tra i granata all’Olimpico Grande Torino, che con una vittoria si lancerebbero ulteriormente in classifica, e i friulani che hanno vinto una sola partita in campionato, pur pareggiando quasi tutte le altre. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15 di sabato 23 dicembre.

Torino-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Stefan Schwoch.