Lucchese-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Recanatese, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione toscana è reduce da un momento abbastanza complicato e spera di rialzare la testa davanti ai suoi tifosi per evitare di perdere altre posizioni in classifica. La compagine marchigiana, dopo un ottimo inizio di stagione, sta vivendo il suo periodo più delicato e ha bisogno di reagire. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

