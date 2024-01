Juventus U23-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus-Under 23-Rimini, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I bianconeri sono reduci da quattro punti nelle prime due partite del 2024 e hanno intenzione di proseguire su questa strada per continuare a salire in classifica. La compagine romagnola è salita a ridosso della zona playoff e ora vuole alimentare le proprie speranze di partecipare alla post-season. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

