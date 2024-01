Staffetta mista Anterselva 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la staffetta mista di Anterselva 2024, appuntamento della sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia si presenta sulle nevi di casa con il quartetto delle grandi occasioni, quello formato da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel. L’altra nazione favorita per il primo gradino del podio è la Norvegia, che può contare su Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten, Johannes Thingnes Boe e Tarjei Boe.

Appaiono molto competitive anche la Francia di Lou Jeanmonnot, Jeanne Richard, Eric Perrot e Quentin Fillon Maillet e la Svezia di Anna Magnusson, Elvira Oeberg, Jesper Nelin e Martin Ponsiluoma. Minacciosa pure la Germania di Janina Hettic-Walz, Sophia Schneider, Johannes Kuehn e Benedikt Doll. Sembrano un gradino sotto alle altre, infine, la Repubblica Ceca di Marketa Davidova, la Svizzera di Lena Haecki Gross, trionfatrice nella short individual femminile, e l’Ucraina di Anastasiya Merkushyna.

La staffetta mista di Anterselva 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 20 gennaio), con inizio fissato alle ore 14.45. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la quarta gara della sesta tappa stagionale del massimo circuito, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.