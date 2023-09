Lucchese-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Perugia, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione toscana, dopo la complicata stagione disputata lo scorso anno, spera di cominciare bene questo nuovo anno sportivo. Gli umbri, invece, sono reduci dalla pesante retrocessione dalla Serie B e ripartono con l’obiettivo di tornare immediatamente in cadetteria. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 1 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

