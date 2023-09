Al gong del mercato Lozano lascia il Napoli. Il messicano si trasferisce a titolo definitivo al Psv dopo tre stagione in azzurro. Lozano aveva perso il posto da titolare in favore di Politano e l’arrivo di Lindstrom chiudeva ancora di più la porta all’ala, che tornerà in Olanda alla squadra dove è esploso.