LIVE – Lucchese-Perugia 0-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Tutto pronto per il match tra Lucchese e Perugia in Serie C 2023/2024. Alle 20:45 le due squadre scenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone B, che vede due potenziali protagoniste subito in campo una contro l’altra. Il Perugia si affaccia alla C dopo la delusione per il ricorso respinto sul tema dell’ammissione del Lecco. Ma ora c’è voglia di risalire subito nel grande calcio. La Lucchese è il primo ostacolo. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

COME SEGUIRLA

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5

Lucchese-Perugia 0-0

Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questa diretta testuale.

FINISCE LA PARTITA

90′- Quattro minuti di recupero

85′- Guadagni prova il tiro in porta, peccato per la conclusione fuori misura

76′- Doppia occasione per il Perugia a due passi dalla porta, Seghetti ci prova prima dalla distanza e poi da pochi passi dalla porta, Chiorra respinge in entrambe le occasioni e salva il pareggio

70′- Girandole di cambi, niente di concreto in questa fase di gioco

60′- Grande occasione della Lucchese se sfiora il vantaggio con la conclusione di Merletti a due passi dalla porta, fuori di poco

55′- Ammonito Mezzoni

52′- Conclusione di Fedato che a due passi dalla porta si gira e calcia col destro, pallone che esce di poco dallo specchio della porta

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Due minuti di recupero

43′- Giallo anche per Lisi

37′- Ammonito Guadagni

36′- Conclusione dalla distanza di Romero: pallone che termina fuori dallo specchio della porta

30′- Lucchese che continua a spingere, il Perugia prova a resistere

22′- Ammonito Acella

13′- Ci prova Rizzo su punizione, pallone che sfila sul fondo

9′- Conclusione pericolosa di Cudrig, pallone che termina però sul fondo

1′- Inizia il match

ORE 20:40 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Lucchese-Perugia. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.