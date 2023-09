Gubbio-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Gubbio-Pineto, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Nella scorsa stagione la formazione umbra è calata nel finale, dovendo rinunciare al sogno promozione, ma adesso è pronta per tornare alla carica. La squadra abruzzese, invece, si trova alla sua prima storica partecipazione a questo torneo e spera di iniziare nel miglior modo possibile. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 1 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

SITO LEGA PRO