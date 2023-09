Lucchese-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Gubbio, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine toscana, dopo le prime uscite stagionali, vuole provare ad imporsi davanti ai propri tifosi in modo tale da regalare loro una gioia. La formazione umbra, invece, è una delle migliori in questa prima parte di stagione nel gruppo B e spera di proseguire su questa strada in modo tale da restare al vertice. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

