Milan-Newcastle oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Il Milan di Stefano Pioli ospita il Newcastle nella sfida valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Subito un big match a San Siro, dove i rossoneri saranno chiamati a partire bene e soprattutto a riscattare la delusione del derby. Un compito alla portata, ma guai a sottovalutare i Magpies nonostante un inizio di stagione tutt’altro che da incorniciare. Occhi puntati su Sandro Tonali, grande ex, che per la prima volta torna a San Siro. La sfida è in programma oggi, martedì 19 settembre alle 18:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.