Levallois-Chieri oggi in tv: orario e diretta streaming semifinale ritorno Cev Cup femminile 2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Levallois Paris Saint Cloud-Reale Mutua Fenera Chieri ’76, gara di ritorno delle semifinali della Cev Cup femminile 2023/2024 di volley. Le piemontesi di Giulio Bregoli, dopo aver vinto l’andata in casa al quinto set, vanno a caccia di un altro successo per assicurarsi il passaggio del turno ma i giochi sno tutt’altro che chiuso. La compagine francese, infatti, potrebbe ribaltare la situazione in caso di vittoria per 3-0 o 3-1, mentre con un successo al tie-break si andrebbe al Golden Set. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 28 febbraio al Palais des sports Marcel Cerdan di Levallois Perret, in Francia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Levallois-Chieri della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La semifinale di ritorno Levallois-Chieri della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile non godrà di copertura televisiva né streaming in Italia. Sportface.it vi terrà però aggiornati con una diretta testuale, il risultato e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.