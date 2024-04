Lecco-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Reggiana, match dello stadio Rigamonti-Ceppi valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine lombarda sembra essere orami rassegnata alla retrocessione in Serie C, ma spera di concludere una stagione difficile in maniera dignitosa. I ragazzi di Alessandro Nesta, dal loro canto, devono ancora centrare la salvezza matematica, ma non perdono di vista la possibilità di qualificarsi per i playoff. La squadra padrona di casa arriva da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime sfide e spera di tornare al successo per onorare al massimo gli ultimi turni. La compagine ospite, invece, è reduce da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nella scorsa giornata, dunque la parola d’ordine è rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA