Parma-Spezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Spezia, match dello stadio Ennio Tardini valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Fabio Pecchia stanno ormai facendo il countdown per festeggiare la promozione in Serie A e non hanno alcuna intenzione di interrompere la loro marcia trionfale La compagine bianconera, dal suo canto, è in piena lotta per la salvezza e ha assolutamente bisogno di portare via dei punti da un campo molto complicato. La capolista del torneo è reduce da un solo punto nelle ultime due partite e ora ha bisogno di tornare al successo per evitare di rimettere in discussione il proprio primato. La squadra ospite, invece, è in serie positiva avendo ottenuto tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque sfide e non ha alcuna intenzione di fermarsi sul più bello. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

