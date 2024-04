Brindisi-Sorrento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Brindisi-Sorrento sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Fanuzzi, da una parte i pugliesi che sono in ultima posizione e ormai condannati alla retrocessione, dall’altra i campani che stanno lottando per un posto ai playoff, visto che si trovano al momento in decima posizione e devono difendere il piazzamento post-season. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 16.15 di sabato 13 aprile, diretta tv su Sky Sport 256, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.